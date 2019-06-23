Росія переобладнала “вишки Бойка” на військові об'єкти — ІС

Захоплені Росією українські вишки для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі (відомі як «вишки Бойка») переобладнані у військові об'єкти для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Про це повідомив у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Захоплені «вишки Бойка» стали для Москви зручним плацдармом для відпрацювання форм і методів ведення Чорноморським флотом РФ радіотехнічної розвідки. Об'єкти цивільної інфраструктури в північно-західній частині Чорного моря фактично переобладнані у військові форпости. Це стало можливим завдяки наказу Міністерства транспорту РФ по створенню зон безпеки поблизу штучних споруд, що розміщуються на континентальному шельфі Чорного моря. Мета одна - забезпечити повний контроль над захопленими активами України з використанням військової сили», - йдеться у повідомленні.

За даними Машовця, на бурові платформи було закуплено і встановлено системи спостереження за надводною обстановкою. Поставку здійснило ЗАТ «Морські комплекси і системи», яке базується в Санкт-Петербурзі.

«Застосовувані на бурових системи спостереження типу «Нева-БС» (у вигляді РЛС) призначені для радіолокаційного виявлення і супроводу кораблів, суден і низько пролітаючих цілей. На основі цифрової інформації, що надходить в систему, відображається карта театру дій в режимі реального часу», - зазначив координатор «ІС».

За його словами, інформація в режимі реального часу передається Прикордонному управлінню ФСБ по Криму, а також потрапляє і в систему розвідки ЧФ Південного військового округу РФ. Таке розміщення систем і розташування бурових установок забезпечують агресору практично повний контроль за трафіком комерційних суден і військових кораблів, які йдуть в порти України.

«Таким чином, фактично можна говорити про блокаду морського сполучення з використанням об'єктів цивільної інфраструктури. Подібна стратегія Кремля покликана послабити ефект присутності військового контингенту НАТО в Чорному морі, що стало відповіддю на окупацію Криму і мілітаризацію Чорноморського регіону, а також послабити судноплавні можливості країн Причорномор'я, що є грубим порушенням Конвенції 1982 року, учасником якої є і сама Росія», - зазначив Машовець.

Більше того, за його словами, на бойове чергування поставлена ​​установка гідроакустичного контролю за підводною обстановкою. Такі системи розгорнуті і діють за 61 км від мису Тарханкут на об'єктах морської стаціонарної платформи №4 (МСП-4) Голіцинського родовища, за 72 км від цього ж мису на МСП-17 Штормового родовища, за 66 км на північний схід від острова Зміїний на блок-кондукторі №2 Одеського родовища.

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«Постачальник те саме - ЗАО «Морські комплекси і системи». Подібні технології відносяться до військових і призначені для визначення військових підводних човнів шляхом їх пеленгування, установки координат, параметрів руху і супроводу. Отримані дані передаються по протоколу інформаційно-логістичної взаємодії для обробки та подальшої візуалізації програмним забезпеченням, що використовується командуванням ЧФ РФ при проведенні силових акцій», - уточнив координатор «ІС»

На його думку, подібна тактика створення умов casus belli (формальний привід для оголошення війни - ред.) для можливого превентивного удару була апробована військовим командуванням РФ під час обстрілу і захоплення корабельно-катерної групи і полону моряків ВМСУ у листопаді 2018 року.

«Цілком очевидно, що морська інфраструктура, що вибудовується Кремлем в рамках проектів «Північний потік-2» і «Турецький потік», також буде пристосована для виконання таких бойових завдань. А під личиною штучно створеної ситуації (прийом сигналу від охоронної системи) про нібито проникнення диверсійних груп, загрози терористичного акту або піратства Російська Федерація реалізує наступальну стратегію економічної і військової ізоляції регіону в Чорному морі. В Азовському морі таку роль відіграє Керченський міст. У російських ЗМІ регулярно нагнітається істерія навколо терактів біля незаконно побудованого мостового переходу через Керченську протоку і надуманої загрози «українського піратства». Схоже, що, спецслужби РФ шукають привід для здійснення остаточного «удушення» міжнародного судноплавства в порти України і перетворення закритих портів окупованого АРК в, як їм здається, «тиху гавань під прикриттям ЧФ РФ», - пише Машовець.

Він підсумував, що «за фактом ми маємо справу з формуванням РФ військового «полігону» для відпрацювання придушення економічної свободи навігації і торгового мореплавання в цілому, де ключовим інструментом виступає інтегрування цивільної інфраструктури під військові потреби країни-агресора. А на прикладі ситуації з буровими вишками - зі створенням Кремлем нових форм управління військовою архітектурою, що має остаточно демаскувати наміри московського керівництва представити російські морські проекти як мирні і нарешті підштовхнути країни ЄС і НАТО до посилення тиску з метою попередження остаточної анексії Азово-Чорноморської акваторії».

Раніше повідомлялося, що захоплені росіянами «вишки Бойка» охороняють військові 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ, які залучаються до блокади Азовського моря.

Росія захопила так звані вишки Бойка, розташовані на території Одеського, Голіцинського, Архангельського і Штормового родовищ вуглеводнів на морському шельфі України, наприкінці лютого 2014 року.