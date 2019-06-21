У Криму українському активісту "шиють" справу про екстремізм

В окупованому Криму проти українського активіста Олега Приходька відкривають "справу про екстремізм".

Про це Приходько повідомив "Кримській правозахисній групі".

"В Криму українського активіста Олега Приходька викликали в прокуратуру. Йому повідомили, що буде вирішуватися питання про порушення справи про адміністративне правопорушення за статтею 20.3 КоАП РФ (Пропаганда символіки та атрибутики екстремістських організацій)", - йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи".

За словами Олега Приходька, 19 червня йому вручили повідомлення про порушення справи про адміністративне правопорушення, у якому так званий заступник міжрайонного "прокурора" Колганов зобов'язав українця 21 червня з'явитися у "прокуратуру" м. Саки для вирішення питання про порушення адміністративної справи.

При цьому в повідомленні немає інформації, за яку саме символіку намагаються притягнути до відповідальності активіста.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого окупанти прийшли з обшуком до Олега Приходька. Силовики забрали комп'ютери, мобільний телефон, українську і кримськотатарську символіку, в тому числі прапори, що належали йому та його дружині.

Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що будуть робити експертизу вилученого.

У червні 2016 року Приходько відбував три доби адмінарешту після того, як відмовився в Криму замінити українські номери на своєму автомобілі на російські.

Фото: ru.krymr.com