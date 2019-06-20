СБУ викрила механізм "вимивання" мільйонів до окупованого Криму

“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник, через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснив перерахунок коштів у розмірі понад чотири мільйони російських рублів на рахунки так званих “митних” органів окупаційної влади АР Крим”, - йдеться у повідомленні.

Той самий ділок, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, “здійснив протиправне блокування понад двохсот публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад двадцять мільярдів гривень. Роботи проводились за замовленням Державного агентства автомобільних доріг України і Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської регіональних служб автомобільних доріг. У такий спосіб було фактично блоковано державну програму із модернізації об’єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі”, - повідомляють в СБУ.

“Фігурант провадження також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через держаний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже двадцять мільйонів”, - додають у СБУ.

Слідчими СБ України повідомлено затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

19 червня співробітниками Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді проведено спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставлення до суду та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.