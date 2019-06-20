СБУ щороку "вітає" листівками та білбордами зрадників у Криму

СБУ за п'ять років позбавилася 235 співробітників СБУ, які були повʼязані, зокрема, із діяльністю на користь російських спецслужб.

Про це Голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав в інтервʼю РБК.

“Загалом, за п’ять років за власними матеріалами Служби було порушено 387 кримінальних проваджень стосовно 235 співробітників СБУ, серед яких майже 20% саме за злочини, пов’язані із діяльністю на користь російських спецслужб. Ми виявили російських агентів у Департаменті контррозвідки, регіональних управліннях СБУ в Києві та Київській області, Херсонській, Донецькій та Луганській областях тощо. Серед зрадників були і слідчі, і оперативні співробітники, і працівники технічних підрозділів”, - сказав Грицак.

За його словами, очищення Служби відбувалося за кількома напрямами. Вираховували і по закону карали класичних зрадників та звільняли зі служби тих, хто потенційно був готовий зрадити. Одночасно безжально позбавлялися корупціонерів.

Грицак нагадав, що були опубліковані відкриті списки колишніх колег, які зрадили військовій присязі та перейшли на службу російським окупантам в АР Крим.

“Так, поки ми не можемо їх дістати, аби притягнути до кримінальної відповідальності. Але щорічно, 16 березня, Служба "вітає" їх з Днем зрадника, при чому робить це з позиції окупованого півострова шляхом надсилання іменних листівок, трансляції радіозвернень та встановлення бігбордів з персональною інформацією під вікнами домівок зрадників. Вони точно знають, що Служба про їх зраду ніколи не забуватиме”, - сказав він.

Грицак зауважив, одночасно зі зрадниками СБУ безжально почала боротьбу з корупціонерами. Реальна робота у цьому напрямку розпочалася лише з літа 2015 року. Від того часу на підставі матеріалів внутрішньої безпеки СБУ за скоєння співробітниками Служби саме корупційних діянь порушено 108 кримінальних проваджень. Ці цифри у рази більші, ніж за усі попередні роки незалежності України разом.

Водночас, на думку голови СБУ, безкомпромісність і відкритість Служби у цих питаннях має і зворотну негативну сторону. За кожне звітування СБУ про самоочищення від чергового корупціонера позиціюватися окремими експертами чи активістами як свідчення начебто суцільного панування корупції в Службі.