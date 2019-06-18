Майстрині Тернопільщини вишивають сорочку для Балуха
Про це повідомляє пресслужба обласної ради.
«У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї запрацювала жива майстерня з вишивання сорочки для українського політв’язня, кримчанина Володимира Балуха. Ініціатор проекту - громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина», яка співпрацює з музеєм», - йдеться у повідомленні.
Благословили майстринь на добру справу, освятили полотно та нитки для вишиванки священники різних конфесій.
За словами завідувачки методичного сектора музею Наталії Николин, відшиватимуть візерунки із борщівської давньої сорочки 1930-х років з колекції музею.
Ця вишиванка належала активісту, патріоту, уродженцю краю Степану Фещуку.
26 червня сорочку перевезуть до Києва, щоб передати волонтерам, які перешлють її родині в’язня.
Раніше Балух писав в листі активістці Тетяні Лазді, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, що в керченської колонії у нього відібрали речі, в тому числі вишиванку.
Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. У серпні 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
Фото: Офіційний сайт Тернопільської обласної ради