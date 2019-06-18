Майстрині Тернопільщини вишивають сорочку для Балуха

Майстерня з вишивання сорочки для українського політв’язня, кримчанина Володимира Балуха, запрацювала у Борщівському краєзнавчому музеї на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

«У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї запрацювала жива майстерня з вишивання сорочки для українського політв’язня, кримчанина Володимира Балуха. Ініціатор проекту - громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина», яка співпрацює з музеєм», - йдеться у повідомленні.

Благословили майстринь на добру справу, освятили полотно та нитки для вишиванки священники різних конфесій.

За словами завідувачки методичного сектора музею Наталії Николин, відшиватимуть візерунки із борщівської давньої сорочки 1930-х років з колекції музею.

Ця вишиванка належала активісту, патріоту, уродженцю краю Степану Фещуку.

26 червня сорочку перевезуть до Києва, щоб передати волонтерам, які перешлють її родині в’язня.

Раніше Балух писав в листі активістці Тетяні Лазді, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, що в керченської колонії у нього відібрали речі, в тому числі вишиванку.

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. У серпні 2017 року Роздольненський районний суд анексованого Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.

Фото: Офіційний сайт Тернопільської обласної ради