Політв'язень Карпюк у листі активістці розповів про свій День вишиванки

Український політв'язень у РФ Микола Карпюк у листі українській активістці в Ризі Тетяні Лазді просив передати привіт політв'язням Володимиру Балуху та Євгену Панову і розповів, як відзначив День вишиванки.

Про це Лазда розповіла Укрінформу, передавши копію листа.

«Володі Балуху та Жені Панову - привіт і добрі слова! .. Вийшло так, що 16 травня вранці я отримав привітання від полтавського подружжя Наталії Криницької й Ігоря Глушка. Листівка зроблена на основі натуральної вишивки на канві з зав'язкою - «бантиком» (як на сорочці). Тому в День вишиванки я мав свою вишиванку», - пише Карпюк.

Він розповів, що, коли під час суду знаходився в Грозному, отримав у подарунок 5 сорочок-вишиванок, але всі їх роздарив, за його словами, хорошим людям різних національностей: росіянам, чеченцям, ногайцю. І радий, що так зробив, оскільки з січня 2017 року його речі знаходяться на зберіганні в невідомих умовах, і не виключено, що якісь речі вже «згнили або кудись зникли». (Політв'язень ось уже більш як два роки знаходиться в московському Володимирському централі.)

Політв'язень повідомляє, що 14 червня новий адвокат Олексій Барановський приніс йому конверти і марки, після чого він сів писати листи всім знайомим.

Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення і Станіслава Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення. Водночас сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.

Всього в Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.