У політв'язня Кольченка з'явилася можливість пом'якшити вирок - правозахисниця

У політв’язня Кремля Олександра Кольченка з’явилася можливість пом’якшити вирок.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

«Кольченко відсидів половину терміну і має право подавати заяву на зміну режиму тримання, наприклад, з тримання під вартою – на виправні роботи. Але в жодному разі це не можна назвати помилуванням, бо у нього майже немає надії на те, що таке прохання буде задоволене. Але ми, мама Олександра і наш адвокат вирішили створити прецедент, адже нещодавно з’явилася така можливість в законодавстві. Хочемо пропрацювати певну процедуру, щоб інші люди теж могли цим скористатись», – наголосила Щур.

Вона також висловила сподівання, що нова українська влада зможе допомогти своїм громадянам.

Як повідомлялося, Кольченко і Олег Сенцов були затримані російськими силовиками в окупованому Криму у травні 2014 р. за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 р. суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали.

Кольченко відбуває термін в колонії №6 Копєйська Челябінської області.

Правозахисний центр «Меморіал» уніс Сенцова і Кольченка у список політв'язнів.