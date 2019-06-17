Клиху у в'язниці пригрозили переведенням до "недружніх ув'язнених" - правозахисниця

Українському політв’язню Станіславу Клиху, якого в Росії засудили за нібито участь у війні в Чечні, погрожували перевести до камери з "недружніми засудженими", якщо він почне голодування.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур.

«Є інформація про стан здоров’я Клиха від його адвоката та консула, який його постійно відвідує. Голодування не відбулося, бо, за словами Станіслава, його попередила адміністрація в’язниці, в якій перебуває: якщо він це зробить, до нього застосують такі заходи, як переселення у камеру з недружніми засудженими», – сказала Щур.

Вона розповіла, що за стіною у Клиха довгий час утримувалися чеченці, а його саме засудили за звинуваченням в участі у Чеченській війні.

«Загалом адміністрація в’язниці нейтрально ставиться до незаконно засудженого, але є такі спроби, як голодування. Тому Станіслав їсть, але обмежено», – зазначила вона.

За словами Щур, найбільше занепокоєння викликає психологічний стан політв'язня. "Тому що п’ять років перебуває в одиночній камері після тортур, а також періодично його переселяють в психіатричну лікарню. Тому все дуже погано", - каже вона.

Як повідомлялося, 24 травня правозахисниця Тетяна Щур поінформувала з посиланням на матір Станіслава Клиха, що політв'язень оголосив голодування.

26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка на 22,5 року ув'язнення, Станіслава Клиха - на 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували в Чечні в цей період.