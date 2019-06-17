Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення моряків — президент

РФ має має виконати рішення Міжнародного трибуналу і звільнити 24-ох військовополонених українських моряків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я дуже дякую президенту Макрону за увагу до долі ув’язнених та полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені. Росія має виконати рішення міжнародного трибуналу та повернути 24 українських моряків. Я в це дуже вірю. Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дій Росії в Азовському морі та Керченській протоці”, - сказав глава держави.

Він запевнив, що Україна співпрацюватиме з Францією та іншими партнерами НАТО, щоб гарантувати безпеку у мореплавстві у Чорному та Азовському морях.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня строк тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.