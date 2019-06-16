МінТОТ промоніторить цілі поїздок кримчан на материкову Україну
Проведення моніторингу анонсував перший заступник глави МінТОТ Юсуф Куркчі, повідомляє Крим.Реалії.
За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитимуть на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом «найближчим часом».
«Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за рішенням проблем документування, інша - за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов’язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі – на відпочинок або в інших справах», – розповів Куркчі.
За його словами, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитимуть на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом найближчим часом.
За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводили минулого року.