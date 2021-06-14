Розвідка спростовує російський фейк про «вбивство» п’яти окупантів українською ДРГ

Російські пропагандисти напередодні зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна поширюють дезінформацію про нібито вбивство українською диверсійно-розвідувальною групою п’яти російських найманців в районі Голубівського.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росія посилює інформаційні атаки проти України, ідеться в повідомленні.

Для дезінформації світової спільноти пропагандисти країни-окупанта здійснили чергову інформаційну провокацію. У російських ЗМІ інтенсивно розповсюджується інформація про загибель 11 червня п’яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовиків нібито вбито в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

За інформацією воєнної розвідки України, щоб приховати дійсну причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини і точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

Водночас, за наявними даними, інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема один із бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих співслужбовців і, усвідомивши скоєне, застрелився сам, наголошують розвідники.

"Російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ. Її мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України", - заявляють у ГУР.

Також у ГУР Міноборони пропонують прослухати аудіозаписи перехоплення на сайті.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві.