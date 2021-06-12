На Київщині викрили пропагандистку, яка закликала до введення російських військ

Служба безпеки України припинила злочинну діяльність пропагандистки, яка закликала до введення військ Російської Федерації на територію нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агітаторка, мешканка Київщини, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала окупацію Криму та російську агресію на сході України.

«Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії. Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції», - ідеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, жінка систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів та спільнот соцмереж. Матеріали мали на меті дискредитувати підрозділи ЗСУ, а також пропагували діяльність бойовиків «ДНР».

Устанновдено, що антиукраїнськими настроями агітаторка «надихалася» на зльотах, організованих російським байкерським клубом «Нічні вовки» та його керівником Залдостановим, наближеним до Путіна.

За інформацією української спецслужби, найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії в інтернеті напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисниці в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру фігурантці у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 КК (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят.