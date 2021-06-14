Голова ОБСЄ приїхала у прифронтову Красногорівку

Діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала розташоване неподалік окупованого Донецька місто Красногорівку і поспілкувалася з місцевими жителями.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який супроводжує голову ОБСЄ у поїздці.

"Діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала Красногорівку - мабуть, один із найближчих до окупованого Донецька наших населених пунктів. Пані міністр мала можливість поспілкуватися з місцевими жителями, керівництвом і працівниками лікарні, яка неодноразово потрапляла під обстріли російських збройних формувань", - написав Боднар.

Читайте також: Генсекретарка ОБСЄ розповіла про перешкоди роботи місії на сході України

Дипломат додав, що окремий брифінг для делегації ОБСЄ провели представники Міжнародного Червоного Хреста.

Раніше заступник міністра повідомляв, що голова ОБСЄ відвідала КПВВ "Новотроїцьке" і Маріупольський морський торговельний порт, керівництво якого поінформувало Лінде про нинішню стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою. Окрім того, за даними Боднара, заступник міністра оборони України та командир тактичної групи "Маріуполь" проінформували делегацію ОБСЄ на чолі з Лінде про безпекову ситуацію в Азовському морі та заходи із зміцнення берегової оборони.

Як повідомляв Укрінформ, діюча голова ОБСЄ Лінде в межах робочого візиту в Україну відвідує разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю Спеціальноїх моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.