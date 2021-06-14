Голова ОБСЄ приїхала у прифронтову Красногорівку
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який супроводжує голову ОБСЄ у поїздці.
"Діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала Красногорівку - мабуть, один із найближчих до окупованого Донецька наших населених пунктів. Пані міністр мала можливість поспілкуватися з місцевими жителями, керівництвом і працівниками лікарні, яка неодноразово потрапляла під обстріли російських збройних формувань", - написав Боднар.
Дипломат додав, що окремий брифінг для делегації ОБСЄ провели представники Міжнародного Червоного Хреста.
Раніше заступник міністра повідомляв, що голова ОБСЄ відвідала КПВВ "Новотроїцьке" і Маріупольський морський торговельний порт, керівництво якого поінформувало Лінде про нинішню стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою. Окрім того, за даними Боднара, заступник міністра оборони України та командир тактичної групи "Маріуполь" проінформували делегацію ОБСЄ на чолі з Лінде про безпекову ситуацію в Азовському морі та заходи із зміцнення берегової оборони.
Як повідомляв Укрінформ, діюча голова ОБСЄ Лінде в межах робочого візиту в Україну відвідує разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю Спеціальноїх моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.