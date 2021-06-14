Голова ОБСЄ відвідала КПВВ «Новотроїцьке»

Діюча голови ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде після відвідання в межах робочого візиту до України Маріупольського морського порту прибула на КПВВ "Новотроїцьке".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері заступник міністра закордоннних справ Василь Боднар, який супроводжує голову ОБСЄ у поїздці.

"Делегація ОБСЄ на чолі з Анн Лінде прибула на КПВВ "Новотроїцьке". Проводиться брифінг керівництва області і відповідного підрозділу ДПСУ", - написав Боднар.

Раніше заступник міністра повідомив, що голова ОБСЄ відвідала Маріупольський морський торговельний порт, керівництво якого поінформувало Лінде про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою.

Анн Лінде під час перебування у Маріуполі наголосила на необхідності дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

At Azov Sea port of #Mariupol, taking stock of the regional security situation following recent tensions. #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected in line with international law and @OSCE commitments. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/AulxXs7uIK — Ann Linde (@AnnLinde) June 14, 2021

"У порту Маріуполя на Азовському морі підбиваємо підсумки ситуації з безпекою в регіоні після нещодавнього напруження. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов’язань ОБСЄ", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде в межах робочого візиту в Україну відвідує разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.