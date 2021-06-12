Окупанти п’ять разів порушили «тишу», під Водяним стріляли з СПГ

Із початку доби 12 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, бойових втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає», - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 122 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 11 червня, на сході України зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілу в зоні проведення ООС загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.