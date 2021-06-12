Окупанти за добу дев'ять разів порушили «тишу», загинув український воїн
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
«Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів», - ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.
Окрім того, у напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Станом на 7-му годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Як зазначається, про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.
Фото: ООС