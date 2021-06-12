Окупанти за добу дев'ять разів порушили «тишу», загинув український воїн

Протягом минулої доби, 11 червня, на сході України зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

«Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів», - ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Окрім того, у напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7-му годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Як зазначається, про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС