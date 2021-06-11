Окупанти минулої доби 12 разів зривали «тишу» у зоні ООС, поранений український боєць
Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню",- йдеться у повідомленні.
Так, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.
Поблизу населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А біля Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали українських захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім того, біля Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає.