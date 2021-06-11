Окупанти минулої доби 12 разів зривали «тишу» у зоні ООС, поранений український боєць

Російсько-окупаційні війська минулої доби 12 разів порушили режим припинення вогню, один військовий ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню",- йдеться у повідомленні.

Так, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А біля Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

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Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали українських захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, біля Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

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Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає.