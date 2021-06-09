Сили ООС «заглушили» ворожий дрон, що перетнув лінію розмежування

Російські окупаційні війська станом на 17.00 9 червня двічі порушили режим припинення вогню на сході України. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялось раніше, протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню. За минулу добу втрат не було.