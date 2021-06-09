Сили ООС «заглушили» ворожий дрон, що перетнув лінію розмежування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялось раніше, протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню. За минулу добу втрат не було.