Окупанти минулої доби шість разів зривали «тишу» на сході України

Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Біля населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських бійців зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл українських позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

За минулу та поточну добу втрат немає.