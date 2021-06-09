Окупанти минулої доби шість разів зривали «тишу» на сході України
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
Біля населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських бійців зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл українських позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
На обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
За минулу та поточну добу втрат немає.