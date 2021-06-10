В Україні посилять контроль за наданням статусу учасника бойових дій

Міністерство у справах ветеранів вдосконалить механізм надання статусу учасника бойових дій ветеранам, які брали участь в АТО/ООС.

Про це міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла у Житомирі під час зустрічі з ветеранами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є непоодинокі факти військового туризму, коли люди приїжджають в АТО на 3 дні, а потім отримують статус УБД (учасника бойових дій - ред.). Так було, до речі, не тільки в АТО, а й у міжнародних операціях, як приклад, приїзд в Ірак на 3 дні і отримання статусу УБД. Це все питання нас із вами, нашої гідності і наших цінностей. Для мене ветеран і захисник – це той, хто є носієм справжніх людських цінностей і гідності», - зазначила Лапутніа.

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За її словами, при міністерстві діє комісія, яка надає статус учасника бойових дій добровольцям. До її складу входять представники правоохоронних органів, СБУ, інших відомств та громадських ветеранських організацій. Утім комісія не має інструментів розслідування і перевірки справжності документів.

«Прийнятий закон, щоб надавати статус УБД добровольцям. Я його дуже підтримую, бо саме добровольці першими дали відсіч в умовах відсутності армії. Їм 7 років не давався статус, зараз він є. Ми, як міністерство, надаємо його тим, хто брав участь у складі добровольчих підрозділів в Антитерористичній операції. Зараз це дається за трьома свідченнями побратимів. Перевірити наскільки вони справжні дуже складно, і міністерство не має таких інструментів», - додала міністр.

Аби вдосконалити механізм, міністерство звернулося до МВС та СБУ, щоб у склад комісії включили представників департаменту спецрозслідувань, які мають інструменти перевірки надання статусу УБД.