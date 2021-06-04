Посвідчення учасника бойових дій отримали 26 добровольців

26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

В Офісі глави держави відбулось чергове засідання Консультативної ради у справах ветеранів, сімей загиблих (померлих) захисників України при главі держави, під час якого 26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій.

26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій / Фото: Офіс Президента

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Голоднюк вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.

В ОП зауважили, що упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

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«Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», – сказав Куніцин.

Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Як передає Укрінформ, у Національній гвардії України цьогоріч статус учасника бойових дій присвоєно 1067 військовослужбовцям. Загалом з 2014 року у НГУ такий статус отримали більше 40 тисяч військових.