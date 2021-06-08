Служба безпеки викрила схрон снайпера «ДНР»

Служба безпеки України виявила на Донеччині прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що бойовик із 2015 року перебуває у «Батальйоні «Восток». Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України.

У межах документування протиправної діяльності бойовика слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили: автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами; 1 гранатометний постріл РПГ-18; 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»; дві тротилові шашки загальною вагою 600 г; 5 димових шашок; 2 гранати РГД-5 із запалами до них, понад 2,5 тис. набоїв різного калібру, 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм, 3 електродетонатори типу ЕДП-р.

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Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу.

Як повідомляв Укрінформ, днями СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна.Правоохоронці вилучили зі схованки: 2323 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами; 11 реактивних протитанкових гранат РПГ; понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

Фото: СБУ