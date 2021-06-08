Служба безпеки викрила схрон снайпера «ДНР»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що бойовик із 2015 року перебуває у «Батальйоні «Восток». Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України.
У межах документування протиправної діяльності бойовика слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили: автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами; 1 гранатометний постріл РПГ-18; 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»; дві тротилові шашки загальною вагою 600 г; 5 димових шашок; 2 гранати РГД-5 із запалами до них, понад 2,5 тис. набоїв різного калібру, 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм, 3 електродетонатори типу ЕДП-р.
Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу.
Як повідомляв Укрінформ, днями СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна.Правоохоронці вилучили зі схованки: 2323 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами; 11 реактивних протитанкових гранат РПГ; понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
Фото: СБУ