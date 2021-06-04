На Луганщині СБУ викрила схрон бойовиків із протипіхотними мінами

Служба безпеки України виявила на Луганщині прихований арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна «міна-жаба», заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля. Правоохоронці вилучили зі схованки: 5 гранатометних пострілів РПГ-22; 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50; 1 протипіхотну осколкову міну ОЗМ-72 («міна-жаба»); 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже 14 кг); 6 ручних гранат різних модифікацій; 6 гранатометних пострілів ВОГ; 1 окопний заряд.

За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.

Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.

Як повідомлялося, на Донеччині у прифронтовому Торецьку правоохоронці в гаражі виявили схрон зброї та боєприпасів.