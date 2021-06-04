На Луганщині СБУ викрила схрон бойовиків із протипіхотними мінами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля. Правоохоронці вилучили зі схованки: 5 гранатометних пострілів РПГ-22; 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50; 1 протипіхотну осколкову міну ОЗМ-72 («міна-жаба»); 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже 14 кг); 6 ручних гранат різних модифікацій; 6 гранатометних пострілів ВОГ; 1 окопний заряд.
За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.
Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.
Як повідомлялося, на Донеччині у прифронтовому Торецьку правоохоронці в гаражі виявили схрон зброї та боєприпасів.