На сході України за п'ять місяців від мін загинули 20 цивільних, 56 - поранені
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідному тематичному звіті, опублікованому на сайті ОБСЄ.
"Протягом звітного періоду Місія підтвердила інформацію про 76 жертв серед цивільного населення (20 загиблих і 56 поранених) внаслідок спрацьовування мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Серед поранених та загиблих понад 85% — чоловіки (56) та хлопчики (9), решта — жінки (10) та 1 дівчинка", - йдеться у звіті.
У Донецькій області відбувся 31 підрив: 12 у підконтрольних уряду районах і 19 – на тимчасово окупованих Росією. На Луганщину припадає 45 випадків: 9 у підконтрольних уряду районах і 36 – на окупованій частині області.
Повідомляється, більша частина цих жертв (44 осіб) – це випадки, коли мирні жителі самі знаходили боєкомплекти, гранати чи інші невибухлі боєприпаси, які спрацьовували під час неправильного поводження з ними або спроб розібрати їх, зокрема для видобування деталей на продаж як металобрухт, намагаючись заробити собі на життя.
Згідно зі звітом, Україна залишається однією із найбільш забруднених мінами країн світу. Протягом звітного періоду Місія зафіксувала майже 20 тис. мін з обох боків лінії зіткнення (з яких близько 1 600 зафіксовано вперше).