На сході України за п'ять місяців від мін загинули 20 цивільних, 56 - поранені

За період з 1 листопада 2020 року по 31 березня 2021 року у Донецькій та Луганській областях внаслідок спрацьовування мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів загинули 20 цивільних осіб, ще 56 отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відповідному тематичному звіті, опублікованому на сайті ОБСЄ.

"Протягом звітного періоду Місія підтвердила інформацію про 76 жертв серед цивільного населення (20 загиблих і 56 поранених) внаслідок спрацьовування мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Серед поранених та загиблих понад 85% — чоловіки (56) та хлопчики (9), решта — жінки (10) та 1 дівчинка", - йдеться у звіті.

У Донецькій області відбувся 31 підрив: 12 у підконтрольних уряду районах і 19 – на тимчасово окупованих Росією. На Луганщину припадає 45 випадків: 9 у підконтрольних уряду районах і 36 – на окупованій частині області.

Повідомляється, більша частина цих жертв (44 осіб) – це випадки, коли мирні жителі самі знаходили боєкомплекти, гранати чи інші невибухлі боєприпаси, які спрацьовували під час неправильного поводження з ними або спроб розібрати їх, зокрема для видобування деталей на продаж як металобрухт, намагаючись заробити собі на життя.

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Згідно зі звітом, Україна залишається однією із найбільш забруднених мінами країн світу. Протягом звітного періоду Місія зафіксувала майже 20 тис. мін з обох боків лінії зіткнення (з яких близько 1 600 зафіксовано вперше).