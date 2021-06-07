СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, залишений бойовиками Гіркіна

Служба безпеки України виявила на Донеччині замаскований схрон із військовими засобами ураження, зокрема реактивними протитанковими гранатами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За оперативною інформацію, арсенал створили для бойовиків терориста Ігоря Гіркіна.

У 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки: 2323 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами; 11 реактивних протитанкових гранат РПГ; понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища та незаконного обігу зброї.

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Як повідомлялося, Служба безпеки України виявила на Луганщині арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна «міна-жаба», заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

Фото: СБУ