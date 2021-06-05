У зруйнованій будівлі на Донеччині виявили схрон з боєприпасами та вибухівкою

Міжвідомча група прикордонників та службовців СБУ виявила у зруйнованій будівлі на околиці Ольгинки, що на Донеччині, схрон з мінами, гранатами, набоями та вибухівкою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ

Як зазначається, прилеглі території відразу було взято під охорону. Із замаскованого тайника з боєприпасами піротехнічна група ДСНС вилучила 2 міни, 2 гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

До поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Правоохоронці наразі вживають заходів для встановлення причетних осіб.