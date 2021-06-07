В українській армії за добу - два випадки коронавірусу

Станом на ранок 7 червня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 147 осіб. За минулу добу виявили два нові випадки коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 7 червня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 147 осіб. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання. Хворі госпіталізовані до закладів охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 54 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 24 971 особа, летальних випадків - 93.

За інформацією пресслужби, від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 69 417 осіб отримала першу дозу вакцини. З них 3 754 військові медики. Повторно провакциновано 6733 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 75 осіб (перше введення).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 6 червня, зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізовано 601 особу, летальних випадків – 33, одужали 1 743 особи.