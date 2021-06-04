Внаслідок російської агресії в Україні загинули 152 дитини і ще 146 були поранені – ООН

В Україні за період збройної агресії РФ загинуло 152 дитини та 146 дітей зазнали поранення.

Такі дані Моніторингової місії ООН з прав людини у Фейсбуці наводить Офіс омбудсмена, передає Укрінформ.

Як наголошується, сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.

"За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинуло 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей зазнали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток). На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту”, - йдеться у дописі.

В Офісі зауважили, що неможливість забезпечення державного контролю за дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території не дає змоги оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по той бік лінії розмежування.

У Офісі омбудсмена поінформували, що Законом «Про охорону дитинства» дитині, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту дістала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, встановлюється статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

“За оперативною інформацією Національної соціальної сервісної служби України, станом на 30 травня кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 осаба. З них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво”, - підкреслили в омбудсмена.

Водночас наголошується, що для таких дітей на рівні законів та підзаконних актів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає уряд, парламент, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадськість докласти максимуму зусиль для впровадження політики захисту та безпеки дітей від збройного конфлікту.

Як повідомлялося, 1 червня Рада ухвалила постанову №5343 "Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Вона передбачає вшанування на державному рівні пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, щорічно 4 червня.