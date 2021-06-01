В Україні створили новий боєприпас підвищеної дальності для «Градів»

В Україні створили новий боєприпас підвищеної дальності до РСЗВ «Град». На Миколаївщині вже пройшли успішні випробувальні пуски українських реактивних снарядів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«За тісної кооперації підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема, ДП «КБ «Південне», Павлоградського механічного заводу, ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «НВК «Фотоприлад», ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» та інших виконавців створено новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності - 122-мм реактивний снаряд «Тайфун-1» до РСЗВ «Град». Дослідні зразки цього озброєння у межах відповідної дослідно-конструкторської роботи за договором із Міністерством оборони України були розроблені ДП «КБ Південне імені М.К.Янгеля» (м. Дніпро)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, днями успішні випробувальні пуски українських реактивних снарядів «Тайфун-1» були проведені на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широколанівський», що на Миколаївщині.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 31 травня, в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.

Фото: АрміяInform