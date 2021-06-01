В Україні створили новий боєприпас підвищеної дальності для «Градів»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«За тісної кооперації підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема, ДП «КБ «Південне», Павлоградського механічного заводу, ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «НВК «Фотоприлад», ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів» та інших виконавців створено новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності - 122-мм реактивний снаряд «Тайфун-1» до РСЗВ «Град». Дослідні зразки цього озброєння у межах відповідної дослідно-конструкторської роботи за договором із Міністерством оборони України були розроблені ДП «КБ Південне імені М.К.Янгеля» (м. Дніпро)», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, днями успішні випробувальні пуски українських реактивних снарядів «Тайфун-1» були проведені на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широколанівський», що на Миколаївщині.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 31 травня, в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.
Фото: АрміяInform