Окупанти відкривали вогонь біля Пісків зі стрілецької зброї

Російські окупаційні війська від початку доби 1 червня один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, 1-го червня, станом на 12 годину, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї», - повідомила речниця.

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За її словами, українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про поранення чи втрати серед українських захисників у пресслужбі не повідомили.

Як повідомлялося раніше, минулої доби в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.