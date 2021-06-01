Окупанти відкривали вогонь біля Пісків зі стрілецької зброї
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.
«Від початку поточної доби, 1-го червня, станом на 12 годину, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї», - повідомила речниця.
За її словами, українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про поранення чи втрати серед українських захисників у пресслужбі не повідомили.
Як повідомлялося раніше, минулої доби в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.