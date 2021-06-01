В українській армії за добу - 11 випадків COVID-19

Станом на ранок 1 червня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 210 осіб. За минулу добу виявлено 11 нових випадків коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 01 червня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 159 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 2 особи, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 37 осіб.

Загалом за час пандемії одужало 24 917 осіб, летальних випадків 93.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 57 440 осіб отримала 1 дозу вакцини, з них 3 370 військові медики.

Повторно провакциновано 3663 особи.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1008 осіб (перше введення).

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби виявлено 2 137 випадків зараження коронавірусом, померли 163 пацієнти, одужали – 12 085. Госпіталізовано – 579 осіб.