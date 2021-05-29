Поліція викрила бойовика «ЛНР» - той розповів, що «розчарувався і повернувся»

Поліцейські в ході оперативно-розшукових заходів викрили 24-річного мешканця Сєверодонецька, який брав участь у незаконному збройному формуванні «Заря» так званої ЛНР.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої ЛНР, де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону «Заря», який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганська. За словами чоловіка, через півроку через конфлікт із командиром та погані умови служби він залишив лави батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків - «Брянка СССР», - ідеться в повідомленні.

За свою «службу» чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєверодонецьк.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство і в найближчий час спрямують до суду обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження.