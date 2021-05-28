З окупованої Донеччини через мінне поле втекла неповнолітня – МВС

Поліція Донецької області взяла під опіку неповнолітню мешканку так званої «ДНР», яка прийшла на лінію розмежування біля смт. Верхньоторецьке.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля смт. Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у м. Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки». Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України», - йдеться у повідомленні.

Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.

Неповнолітньою наразі опікується ювенальна поліція Донеччини та соцслужба. Зазначається, що її оглянули медики, тілесних ушкоджень немає.

«З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей», - поінформували у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної прикордонної служби України, від початку 2021-го загальна кількість неповнолітніх українців, яких не пропустили за кордон, уже перевищила 450 осіб, з яких 380 – через відсутність згоди.

В ДПСУ наголошують, що для виїзду за кордон неповнолітнім громадянам України потрібен паспортний документ встановленого зразка, а в разі прямування з одним із батьків обов’язковою є наявність нотаріально посвідченої згоди іншого.

Торік через неналежне ставлення батьків до організації подорожей у перетині державного кордону на виїзд з України відмовлено майже 1270 неповнолітнім українцям, 1000 з яких - саме через відсутність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.