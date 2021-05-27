Правозахисниця пояснила, навіщо повідомляти прокуратуру про «націоналізацію» квартир в ОРДЛО

"Націоналізація" квартир та іншої нерухомості в ОРДЛО — незаконна та йде всупереч з принципом непорушності майнових прав.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" заявила координаторка з адвокації БФ "Право на захист" Еліна Шишкіна.

Вона наголосила, що "указ" так званого "очільника ДНР" Дениса Пушиліна про "націоналізацію" нерухомості, яка окупаційною владою була визнана "безхазяйною", і за якою є заборгованість з оплати комунальних послуг, суперечить міжнародному праву.

"Будь-які дії окупаційної адміністрації щодо майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території, є незаконними та неправомірними з точки зору міжнародного права", — сказала правозахисниця.

Вона зазначила, що заклик Донецької обласної прокуратури повідомляти про факти вилучення майна на окупованих територіях може бути пов'язаний із прагненням систематизувати подібні правопорушення для подальшого захисту інтересів українців у міжнародних інстанціях.

"Я припускаю, це робиться для того, щоб у майбутньому систематизувати ці випадки та передати їх до міжнародних судових інстанцій як підтвердження злочинних дій окупаційної влади щодо людей", — уточнює Шишкіна.

Щоб у подальшому довести право власності, правозахисниця рекомендує зберігати правовстановлюючі документи (договори купівлі-продажу, дарування, заповіту) й оцінювати всі ризики, перш ніж вирушати до ОРДЛО.

"У контексті реінтеграції, майбутньої деокупації територій можуть виникнути питання про те, як покарати за злочини, пов'язані з майном. Людям, які вирішать поїхати до "ДНР" і за їхніми "законами" підтвердити, що є власниками житла, я б порекомендувала оцінити всі можливі ризики поїздки на тимчасово окуповані території", — підкреслила вона.

Як повідомлялося, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що намір окупаційних адміністрацій в ОРДЛО переводити порожню нерухомість в муніципальну власність може призвести до посилення антиросійських санкцій.

За даним ЗМІ, окупаційна влада "ДНР" розпочала у Донецьку опломбовувати та арештовувати порожні квартири, власники яких давно виїхали і не платять за комунальні послуги.