У ТКГ відреагували на «указ про націоналізацію» житла на окупованих територіях

Спроби "націоналізувати" квартири в ОРДЛО, які відповідно до "указу" так званого "очільника ДНР" Дениса Пушиліна можуть визнати "безхазяйними", — незаконні, і за такі діяння після деокупації настане відповідальність.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" заявила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), юристка Тетяна Іванова.

"Я хочу сказати, щоб мене почули на непідконтрольній території, — будь-які спроби змінити права власності, якщо вони встановлені законодавством України, є незаконними", — наголосила вона.

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Іванова рекомендувала "не наражати себе додатково на кримінальну відповідальність", займаючись відбиранням нерухомості на непідконтрольній території.

"Якщо це держслужбовці — за це в будь-якому разі доведеться відповідати, навіть якщо вони виконують свою роботу, як співробітники будь-яких підприємств на непідконтрольній території. Якщо це незаконні захоплення, як це було у 2014-2015 роках, цим людям теж доведеться відповідати", — підкреслила юристка.

Вона пояснила, що у людей, які побоюються за своє майно, що залишилося на окупованій території, є два варіанти — реструктуризувати заборгованість за місцевими "законами" або ж чекати на деокупацію, щоб розібратися з комунальними платежами.

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"Кожен повинен ухвалити рішення для себе: або ви оплачуватимете комунальні платежі, або ви почекаєте, коли ця територія буде звільнена, й лише потім розбиратиметися з комунальними платежами. Тим, хто не хоче наражатися на ризик і вирішив усе-таки комунальні оплачувати, я хочу сказати, що там працює програма реструктуризації боргів, і якщо ви не можете в'їхати на цю територію, але у вас там є сусіди, знайомі, друзі, куми, хто завгодно, якщо хочете зробити реструктуризацію — доручіть це їм", — рекомендує Іванова.

За її словами, форсування "націоналізації" в ОРДЛО пов'язано з тим, що місцеві комунальні підприємства мають дуже велику заборгованість за платежами від населення, яке часто не має коштів, щоб їх оплачувати. А "владі" потрібно якось відшкодовувати ці втрати.

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"Щоб якимось чином погасити цю заборгованість, вирішили її стягувати з людей, які там не проживають, тому що для них це більш серйозна тема — позбутися житла. Тих, хто там проживає, звісно, ніхто не виселятиме через борги, а ось стягнути борги з тих, хто не проживає, — дуже навіть можливо", — доповнила Іванова.

Як повідомлялося, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що намір окупаційних адміністрацій в ОРДЛО переводити порожню нерухомість в муніципальну власність може призвести до посилення антиросійських санкцій.

Окупаційна влада "ДНР" розпочала у Донецьку опломбовувати та арештовувати порожні квартири, власники яких давно виїхали і не платять за комунальні послуги.