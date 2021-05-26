В Україні змінили правила перетину пунктів пропуску на авто для жителів ОРДЛО
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Проєкт постанови Кабінету Міністрів розроблено з метою вирішення проблемних питань перетину КПВВ на транспортних засобах громадянами України (власниками транспортних засобів (осіб, що експлуатують такі засоби на законних підставах), які проживають на тимчасово окупованих територіях», - уточнюється у пояснювальній записці до документа.
Відповідно до нової редакції документа, власник (або особа, що експлуатує транспортний засіб на законних підставах), який проживає на тимчасово окупованих територіях, у разі втрати (пошкодження) реєстраційного документа на транспортний засіб може перетнути КПВВ у напрямку контрольованої Україною території на підставі копії реєстраційної картки транспортного засобу, яка підтверджує держреєстрацію транспортного засобу на території України.
«Копія реєстраційної картки транспортного засобу видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місце перебування юридичної особи», - поінформували у МВС.
Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабмін підтримав постанову, якою запроваджується реєстрація нових авто прямо в автосалонах.