В Україні змінили правила перетину пунктів пропуску на авто для жителів ОРДЛО

Уряд схвалив постанову щодо внесення змін до порядків, затверджених постановами уряду від 4 червня 2015 р. №367 та від 17 липня 2019 р. №815, у частині, що стосується питань перетину КПВВ на транспортних засобах громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт постанови Кабінету Міністрів розроблено з метою вирішення проблемних питань перетину КПВВ на транспортних засобах громадянами України (власниками транспортних засобів (осіб, що експлуатують такі засоби на законних підставах), які проживають на тимчасово окупованих територіях», - уточнюється у пояснювальній записці до документа.

Відповідно до нової редакції документа, власник (або особа, що експлуатує транспортний засіб на законних підставах), який проживає на тимчасово окупованих територіях, у разі втрати (пошкодження) реєстраційного документа на транспортний засіб може перетнути КПВВ у напрямку контрольованої Україною території на підставі копії реєстраційної картки транспортного засобу, яка підтверджує держреєстрацію транспортного засобу на території України.

«Копія реєстраційної картки транспортного засобу видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місце перебування юридичної особи», - поінформували у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабмін підтримав постанову, якою запроваджується реєстрація нових авто прямо в автосалонах.