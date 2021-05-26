В Україні планують завершити виплати компенсацій за зруйноване житло до 2023 року

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує завершити виплати компенсацій за зруйноване внаслідок збройної агресії Росії житло громадянам на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей до 2023 року, а потім виплачувати кошти за часткове руйнування.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

"Вперше, з минулого року ми почали реально компенсувати з державного бюджету кошти за зруйноване житло людям. Маємо на увазі житло, повністю зруйноване внаслідок збройної агресії Росії, але те, яке розташоване у підконтрольних українській владі населених пунктах...Минулого року на такі компенсації скерували майже 20 мільйонів гривень і їх отримали близько 80 осіб, а цього року передбачено таку підтримку для майже 380 осіб", - сказав він.

Замлинський додав, що наступного року планують виплатити компенсації ще приблизно 300 особам.

"Таким чином хочемо до кінця 2022 року повністю завершити виплати компенсації за зруйноване житло, а вже з 2023 року розпочати компенсації за часткове руйнування житла", - зауважив він.

Перший заступник міністра також розповів, що Мінреінтеграції здійснює виплати політв’язням та членам їхніх родин.

"Ці виплати становлять 100 тисяч гривень для однієї особи, яка була звільнена з полону, або стільки ж - для сім’ї політв’язня, в тому числі на організацію правової допомоги. Рішення ухвалює комісія, яка розглядає подані заяви. Наприклад, цього року 23 особи, які були звільнені з полону, отримали кошти, найближчим часом буде рішення комісії ще щодо 83 осіб", - сказав Замлинський.

За його словами, цього року 35 родин політв’язнів також отримали по 100 тисяч гривень на правову допомогу. Він додав, що переважно це родини кримчан, які перебувають у російському полоні.

Як повідомлялося, з початку 2021 року комісіями в Донецькій та Луганській областях ухвалене рішення про надання компенсації 110 українцям, які втратили житло через збройну агресію РФ проти України, на загальну суму 28,2972 млн грн.