На Донеччині у прифронтовій Красногорівці відкрили мобільний підрозділ Ощадбанку, обладнаний сертифікованими броньованими конструкціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

Зазначається, що цей мобільний підрозділ «Ощадбанку» на базі малої архітектурної форми (МАФ) став єдиним банківським закладом у прифронтовому місті, де мешкають 15 600 жителів.

Установу обладнано сертифікованими броньованими конструкціями, пожежною та охоронно-тривожною сигналізацією, системою відеоспостереження. Додатково вбудовано банкомат.

Тут можна відкрити банківський рахунок, замовити чи отримати картку, обміняти валюту, зняти готівку, оформити депозит, отримати або відправити переказ, оплатити комунальні та інші послуги, поповнити мобільний рахунок, оформити страховий поліс тощо.

Відтепер для отримання заробітної плати, пенсії чи соціальних виплат мешканцям Красногорівки не доведеться їздити за кілька кілометрів, уточнили в ОДА.

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В ОДА нагадали, що окрім мобільного підрозділу в Красногорівці, послуги мешканцям прифронтових територій надає 21 відділення Ощадбанку, що розташовані в населених пунктах на лінії розмежування, зокрема, в містах Авдіївка, Волноваха, Світлодарськ, Мар’їнка та Торецьк, а також в окремих селищах міського типу (Зайцеве, Сартана) і в селі Хлібодарівка Волноваського району.

Працює й пересувний підрозділ Ощадбанку на базі броньованого КрАЗу, який здійснює банківське обслуговування мешканців населених пунктів, в яких немає банківських відділень.