Україна здійснюватиме оборонні закупівлі через міжнародні організації

Україна закуповуватиме товари оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міноборони, 26 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення».

Цей документ відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації. Серед них: Агенція НАТО із зв’язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).

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«Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових та міжвідомчих угод», - заявив міністр оборони Андрій Таран.

Як повідомляв Укрінформ. 18 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки й оборони.