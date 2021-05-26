Україна здійснюватиме оборонні закупівлі через міжнародні організації
Як передає Укрінформ з посиланням на Міноборони, 26 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення».
Цей документ відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації. Серед них: Агенція НАТО із зв’язку та інформації (NATO Communications and Information Agency), Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) та Програма уряду США «Міжнародні військові продажі» (Foreign Military Sales).
«Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО, а також виконанню Україною укладених міжурядових та міжвідомчих угод», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
Як повідомляв Укрінформ. 18 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки й оборони.