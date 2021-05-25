Куди звертатися, якщо в ОРДО відбирають нерухомість – поради юриста

Про факти незаконного відбирання майна, яке окупаційна влада в ОРДО вважає безгоспним, власники повинні повідомляти в правоохоронні органи на підконтрольній Україні території.

Про це розповіла координаторка з адвокації Благодійного фонду "Право на захист" Еліна Шишкіна у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом".

Згідно з українським законодавством, люди, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, все одно є його власниками, пояснює юрист.

"Це майно в контексті так званих законів окупаційної влади чомусь вважається нічийним. Ясна річ — люди, втікаючи від війни, кинули житло, виїхали на підконтрольну Україні територію. Але в контексті українського закону це майно безгоспним не є. У нього є власники", — сказала Шишкіна.

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За її словами, виняток становлять лише ті випадки, коли власник сам вчинив якісь юридичні дії щодо свого житла — продав його, передав або обміняв. При цьому договір, наприклад, купівлі-продажу повинен бути зареєстрований на підконтрольній українському уряду території.

"Якщо щодо цього майна здійснюються протиправні, незаконні дії — а такими якраз і є експропріація і ті всі документи, які видає окупаційна влада, — то власники мають право звертатися до правоохоронних органів із заявами про злочин і представляти факти та докази, які свідчать про те, що їх майно було експропрійовано", — зазначила координаторка з адвокації БФ "Право на захист".

Зібрані факти про незаконне відбирання майна Україна використовуватиме як підтвердження незаконних дій Росії в міжнародних судах, наголосила Шишкіна.

"Це порушення прав людини. Окупаційні адміністрації можуть експропріювати якесь майно, наприклад у військових цілях, якщо ведуться активні бойові дії. Але якщо це експропріація, як вони пишуть в своїх документах, так званого безгоспного майна — хоча у нього є реальні власники — то це є неправомірним", — заявила вона.

Юрист нагадала, що Донецька обласна прокуратура вже почала збирати інформацію про факти захоплення житла в ОРДО. "Ці факти документуються, обробляються і систематизуються. І потім в контексті міждержавних спорів між Україною і Росією вони будуть важливі як підтвердження української позиції про те, що окупаційні адміністрації здійснюють неправомірні дії, порушують Женевські конвенції і так далі. Тобто все це важливо для захисту прав України і її громадян у міжнародних судових органах", — наголосила Шишкіна.

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Також звернення в правоохоронні органи дасть можливість повернути своє житло після деокупації не підконтрольних Україні територій. При цьому люди, які на той момент можливо проживатимуть у відібраних будинках або квартирах, будуть змушені їх покинути.

"Ці люди повинні усвідомлювати, що, коли повернуться реальні власники, вони повинні будуть звільнити це майно. Якщо буде завдана шкода, наприклад, пошкоджене майно, можливо, потрібно буде ще компенсувати власнику збитки", — наголосила юристка.