Штати сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі

Штати сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі

Укрінформ
Сполучені Штати Америки сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі.

Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері, передає Укрінформ.

«У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США «Гамільтон» до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України», – зазначили в посольстві.

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Нагадаємо: 10 травня американський корабель USCGC Hamilton зайшов до порту Одеси. Він став першим за 12 років кораблем Берегової охорони США, який зайшов у Чорне море і дістався одеського порту.

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