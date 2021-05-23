Штати сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі

Сполучені Штати Америки сподіваються на міцне партнерство з Україною в морі.

Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері, передає Укрінформ.

«У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США «Гамільтон» до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України», – зазначили в посольстві.

У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США “Гамільтон” до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України. pic.twitter.com/XB5unaFw38 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021

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Нагадаємо: 10 травня американський корабель USCGC Hamilton зайшов до порту Одеси. Він став першим за 12 років кораблем Берегової охорони США, який зайшов у Чорне море і дістався одеського порту.