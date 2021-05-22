Бойовики десять разів порушили «тишу»: поранення отримали троє українських бійців
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.
"Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.
"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один - бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - повідомили у штабі ООС, додавши при цьому, що стан здоров’я українських захисників наразі задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, однак цього разу обійшлося без поранень:
- поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів;
- неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У Штабі кажуть, що на обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь, а про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.