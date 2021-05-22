Бойовики десять разів порушили «тишу»: поранення отримали троє українських бійців

Упродовж минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, ще два сталися цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один - бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - повідомили у штабі ООС, додавши при цьому, що стан здоров’я українських захисників наразі задовільний.

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Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, однак цього разу обійшлося без поранень:

поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів;

неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У Штабі кажуть, що на обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь, а про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.