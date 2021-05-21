Окупанти обстріляли українські позиції біля Пісків та Водяного

Російські окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби, 21-го травня, станом на 12 годину, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, біля Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

У пресслужбі заявили, що українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялось, за попередню добу у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ЗСУ не було.

Фото: Міноборони України