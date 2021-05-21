Окупанти обстріляли українські позиції біля Пісків та Водяного
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Від початку поточної доби, 21-го травня, станом на 12 годину, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, біля Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.
Крім того, у передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.
У пресслужбі заявили, що українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Як повідомлялось, за попередню добу у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ЗСУ не було.
Фото: Міноборони України