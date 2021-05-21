Окупанти обстріляли Мар’їнку з околиці Донецька

Російсько-окупаційні війська із гранатомета здійснили обстріл Мар’їнки з околиці Донецька.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.

20 травня о 17:20 російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомета.

Вогонь вівся з населеного пункту Шахта Трудівська на околиці Донецька.

Внаслідок вибуху шести гранат завдано матеріальних збитків мирним жителям будинків 19 та 21 на вулиці Донецькій та будинку 22 на вулиці Москалевського.

Згідно зі зверненням до Національної поліції місцевої жительки, внаслідок обстрілів було пошкоджено дах її приватного будинку.

Сьогодні офіцери спостережної групи «Мар’їнка» Української сторони СЦКК здійснили фотофіксацію та верифікацію наслідків обстрілу. Було виявлено пошкодження вікна в будинку 19 по вулиці Донецькій та даху обох будинків. Також виявлено декілька вирв від вибухів гранат. Місцеві жителі не постраждали.

Це вже другий за поточний місяць обстріл Мар’їнки.

8 травня о 19:05 окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по цьому населеному пункту.

Зазначені дії збройних формувань РФ є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: ООС