Окупанти минулої доби 10 разів зривали «тишу» на сході України
Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню... Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у зведенні за добу.
За інформацією пресслужби, неподалік Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а поблизу Павлополя двічі вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Збройні формування РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі Авдіївки, Троїцького і Мар'їнки, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селищ Шуми та Гнутове окупанти стріляли у бік позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Як заявили у пресслужбі ОС, на обстріли противника військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину п'ятниці, 21 травня, в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного застосували у бік позицій українських військових ручні та станкові протитанкові гранатомети, зазначили у пресслужбі ОС.