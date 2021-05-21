Окупанти минулої доби 10 разів зривали «тишу» на сході України

За минулу добу у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню... Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у зведенні за добу.

За інформацією пресслужби, неподалік Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а поблизу Павлополя двічі вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі Авдіївки, Троїцького і Мар'їнки, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове окупанти стріляли у бік позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

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Як заявили у пресслужбі ОС, на обстріли противника військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину п'ятниці, 21 травня, в районі ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного застосували у бік позицій українських військових ручні та станкові протитанкові гранатомети, зазначили у пресслужбі ОС.