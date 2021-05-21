Окупанти з початку доби 5 разів порушили «тишу», біля Водяного гатили з СПГ

Окупанти з початку доби 5 разів порушили «тишу», біля Водяного гатили з СПГ

Укрінформ
З початку доби в зоні операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень російськими окупантами режиму тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Поблизу Новоселівки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного окупанти вели вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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