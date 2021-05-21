У зоні ООС окупанти поранили трьох українських військових

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Луганського внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 21 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське, три військовослужбовці ЗС України отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників задовільний.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних сил України.

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Як повідомляв Укрінформ, з початку доби в зоні операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень російськими окупантами режиму тиші.