У Міноборони назвали основні проблеми в організації харчування військових

Основними проблемами в організації харчування військовослужбовців Збройних сил України є затримка в оплатах за надані послуги, невідповідності у договорах про надання двох послуг одночасно та неналежна взаємодія між постачальниками та Міністерством оборони.

Про це на брифінгу в Укрінформі сказав т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Костянтин Ступак.

Так, одним із проблемних питань є затримка в проведенні оплат за надані послуги, зазначив Ступак. «По-перше, йдеться про невідповідність зразків форм та документів щодо оплати за надані послуги, безпосередньо номенклатурі послуг за договорами. По-друге, не завжди вживаються належні заходи щодо вчасного оформлення документації, необхідної для проведення оплат. Фактично виконавець самостійно здійснює підготовку всіх необхідних документів», - сказав представник Міноборони.

За його словами, у зв’язку з поєднанням послуг з харчування та постачання продуктів харчування є складнощі в частині ведення бухгалтерського обліку наданих послуг та оприбуткуванням таких послуг.

Також Ступак наголосив на необхідності врегулювання організаційних невідповідностей, закладених у нові договори щодо двох послуг одночасно.

«Враховуючи відсутність досвіду реалізації договорів, що включають одночасно надання послуг з харчування та постачання продуктів харчування за розширеним асортиментом продуктів харчування при безпосередньому наданні послуг, виникають випадки неоднакового трактування положень договорів, виявлено невідповідність частини організаційних процедур, передбачених договорами, реальним вимогам МО», - пояснив він.

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Зокрема, за словами Ступака, йдеться про необхідність розширення об’єктного складу установ, що здійснюють аналіз та проводять лабораторні дослідження продуктів харчування. Комплексного підходу також вимагає узгодження строків виконання процедурних заходів щодо надання послуг за договорами.

Крім іншого, він звернув увагу на технічну неготовність окремих військових частин та закладів Міноборони до організації належної взаємодії між виконавцями та МО.

«Відсутній уніфікований підхід у питаннях застосування програмного забезпечення стосовно Каталогу продуктів харчування. Йдеться також про непідготовленість персоналу замовника для роботи з програмними засобами. На жаль, частими є факти відсутності технічних засобів та підключення до мережі Інтернет», - зазначив Ступак.

Він також назвав проблемними питання, пов’язані з організацією оновлення продуктів харчування, що зберігаються на складах МО. Але, за його словами, до договорів уже внесено відповідні зміни й оновлення продовольства непорушних запасів проводиться надавачами послуг відповідно до положень договорів.

Представник міністерства запевнив, що проводяться спільні заходи між виконавцями та Міноборони щодо усіх проблемних питань з налагодження ефективної взаємодії замовника та виконавців надання послуг харчування.

Як повідомляв Укрінформ, Збройні сили України у 2021 році повністю перейшли на систему харчування військовослужбовців, за якою суб’єкти господарювання здійснюють доставку, зберігання та приготування їжі за каталогом із 409 найменувань продуктів.