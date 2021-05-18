Окупанти дев'ять разів зривали «тишу» у зоні ООС, поранений український боєць

Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти двічі здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед українських військових немає.