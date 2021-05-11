Окупанти стріляють із мінометів та СПГ - п’ять порушень «тиші» за день

Російські окупаційні війська станом на 17.00 11 травня п’ять разів порушили режим припинення вогню в районі окупованих частин Донецької та Луганської областей. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

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Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як зазначається, на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, продовжуються випадки перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ. 9 травня в пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине озброєні найманці наказали патрулю Місії залишити цей район.

Здійснюючи моніторинг за допомогою БПЛА, Місією ОБСЄ зафіксовані випадки глушіння сигналу GPS в районах 18 населених пунктів.

В пресслужбі також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська минулої доби 7 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ не було.